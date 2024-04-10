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Дождь, снег и похолодание до -13 градусов обещают синоптики в ближайшие дни в Казахстане

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Машины едут по дороге под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие три дня в некоторых регионах Казахстана прогнозируются сильные осадки, а на севере и востоке страны ночью могут вернуться морозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, с 11 по 13 апреля большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем по ночам ожидаются осадки в виде дождя и снега, днем – дождь, 11 и 12 апреля на востоке и юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег).

По республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, днем на западе и в южных регионах ожидаются грозы, в центре, на востоке и юго-востоке – порывистый ветер.

Также отмечается, что на большей части территории страны значительных колебаний в температурном фоне не ожидается, однако в северных и восточных регионах 12 и 13 апреля в ночные часы температура воздуха может упасть до -1...-13 градусов.

Представители МВД на официальном сайте ведомства регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2082335-dozhd-sneg-i-do-13-gradusov-obeschayut-sinoptiki-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/

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