"Слег от нехватки кислорода": сельчане в области Жетiсу жалуются на трупный запах близ поселка (видео)

На невыносимый трупный запах с расположенного неподалеку кожзавода жалуются жители села Балпык Би в области Жетiсу. Многие стали замечать проблемы со здоровьем, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, жители села Балпык Би стали выражать недовольство соседством с кожевенным заводом. Из-за невыносимого трупного запаха, по словам сельчан, они не могут спокойно открывать окна домов, а многие и вовсе стали жаловаться на здоровье.

"Мы уже не можем спокойно открывать окна. И в больницу лично сам попадал. Я слег от нехватки кислорода и чуть не умер. Запах ужасный! Если зимой хоть как-то дышим, то летом вообще невозможно!" - возмутился житель села Кайрат Жангазинов.

"Раньше ко мне гости приезжали, нарадоваться не могли, в саду сидели. А теперь и приезжать не хотят. Особенно когда они навоз вывозят, в кучу сваливают. И все туда скидывают. Наберется камазов 5-6, а потом начинают вывозить. И какой запах… французские духи с этим не равняются", - возмущается другой житель села Балпык би Владимир Захаров.

Местные, как сообщает телеканал, больше боятся за экологию. От зловония страдают уже не только люди - чахнут даже зеленые насаждения. А вода, по словам сельчан, после промывки шкур течет по каналу и попадает в местную реку Коксу.

Между тем на самом предприятии все обвинения в свой адрес отрицают, указывая на то, что у них есть все необходимые разрешительные документы.

"Мы не получили разрешения от соседей, но при этом до этого их предупреждали, что собираемся открывать бизнес. Они ответили, что мол, главное, чтобы не воняло, и мы чистили за собой. Здесь нет никакого зловония. Может быть, чуть-чуть. Но это же просто кожа", - сказал предприниматель Куан Турай.

Местные власти в свою очередь лишь разводят руками, ссылаясь на то, что не могут препятствовать работе предпринимателя. Однако со своей стороны все же подали на них жалобу.

"Это частная земля. Зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Есть специалисты, есть ветстанция, мы все приедем в пятницу и все проверим, соответствует ли этот объект нормам. То есть за сколько километров от села он должен находиться", - сообщил аким Балпыкского сельского округа Толеген Кожабеков.

Местные жители намерены идти до конца, чтобы решить вопрос с переносом предприятия в отдаленное место.

В марте мы писали, что жители нескольких поселков в Западно-Казахстанской области жалуются на невыносимый химический запах и ухудшение здоровья. Местные тогда рассказали, что в их округе в конце прошлого года расконсервировали старые скважины.

Людей уверяли, это всего лишь первоначальная разведка, чтобы оценить запасы углеводородов. Местные признаются: не думали, что совсем рядом будет круглосуточно полыхать факел, а дышать станет невозможно.

Сельчане уверены: все их болезни обострились именно из-за этих скважин.

В Алматинской области в прошло году местные жаловались на неприятный запах из-за завода по переработке овечьих шкур. На место выезжали сотрудники санэпидконтроля - они провели замеры воздуха на содержание вредных веществ. Работа предприятия была приостановлена.

Весной прошлого года астанчане жаловались на фекальный запах из-за плотной застройки. Они заявляли, что отходы циркулируют по кварталу, но не находят выхода.

Также в Шымкенте люди жаловались на невыносимый запах фекалий от пруда. Они потребовали ликвидировать пруд с нечистотами. Ведь жить рядом с водоемом, куда стекают канализационные воды, было уже невозможно.