Странное поведение женщины с ребенком возмутило водителей в Актау

В Актау необычное поведение женщины с ребенком на пешеходном переходе вызвало недоумение и возмутило водителей. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает Lada.kz.

На снятом очевидцем видео жительница города с мальчиком в возрасте около 5-6 лет пересекала дорогу по пешеходному переходу - перейдя проезжую часть, разворачивалась, и шла в обратном направлении. И так несколько раз. Водителям приходилось останавливаться, чтобы пропустить пешеходов.

Эта необычная ситуация произошла на проезжей части между микрорайонами 26 и 28а.

Автовладельцы решили, что таким образом горожанка издевается над водителями и задерживает движение.

Некоторые пользователи Сети предположили, что, возможно, женщина учила ребенка правильно переходить дорогу через пешеходный переход, и призвали водителей быть более терпимыми.

Стражи порядка не увидели ничего противозаконного в действиях жительницы Актау. В департаменте полиции сообщили, что женщина не нарушала правила дорожного движения, поэтому привлечь к ответственности ее не за что.

"В целом, подобные действия не являются нарушением, однако призываем граждан уважительно относиться к участникам дорожного движения и не мешать проезду автотранспорта без необходимости", - обратились в ДП Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что предприниматели из Алматы разработали необычный проект инновационной пешеходной сетки, которая будет работать за счет зеленых технологий. Один из авторов проекта рассказал, что их задумка позволит обезопасить пешеходов, так как предполагает оборудование пешеходных зон солнечными батареями, чтобы ночью эти участки дорог замечали водители.

В начале года в МВД предложили ввести новые правила дорожного движения. По ним при переходе дороги на зеленый свет пешеходы в некоторых случаях были бы обязаны пропускать автомобили.

Некоторые эксперты выразили сомнение в эффективности такого нововведения. Другие посоветовали министерству учитывать длительность зеленого света светофора: на некоторых участках он горит только 30 секунд, а на других - до 100.

Позже стало известно, что МВД отказалось от идеи внести поправку в ПДД, по которой пешеходы должны пропускать авто. Она была исключена из проекта.