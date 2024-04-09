Жительница ВКО попросила признать отца умершим из-за наследства

Жителя Алтая, ушедшего на рыбалку в августе 2020 года, решением суда признали умершим, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело об объявлении гражданина умершим рассматривалось судом района Алтай.

"Заявитель является родной дочерью гражданина. С августа 2020 года о гражданине нет никаких вестей, поиски положительных результатов не принесли. Последнее известное место жительства - в городе Алтай. Обращаясь с данным заявлением в суд, заявитель просит объявить гражданина умершим, что необходимо для оформления наследства", - пояснили в суде.

На судебном заседании женщина пояснила, что в 2020 году ее отец не вернулся с рыбалки и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Предпринимались меры по его розыску, однако они результатов не дали, лишь была обнаружена его моторная резиновая лодка, прибитая к берегу. В настоящее время ей ничего неизвестно о его местонахождении.

Представитель заинтересованного лица не возражал против удовлетворения заявленных требований и пояснил суду, что в 2020 году в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о розыске отца. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР и заведено розыскное дело.

"Сотрудниками полиции без вести пропавший проверен по всем учетам, ориентирован личный состав, проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Однако розыск результатов не дал. Полагают, что гражданин стал жертвой несчастного случая", - отметили в суде.

Прокурор дал заключение об удовлетворении заявления.

Как было установлено, по месту жительства гражданина нет сведений о нем с августа 2020 года. Это подтверждалось пояснениями заявителя, представителя заинтересованного лица, материалами розыскного дела, ответами уполномоченных государственных органов и организаций на запросы суда. Со дня публикации объявлений в СМИ никаких сведений о гражданине в суд не поступило.

При таких обстоятельствах суд удовлетворил заявление об объявлении гражданина умершим и решил днем его смерти считать день вступления решения суда в законную силу.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

В начале года сообщалось, что в Жамбылской области двух сельчан, которые отправились на рыбалку, ищут спасатели, полицейские и волонтеры. Жители села Карабастау в районе озера Биликоль Жуалынского района сели в лодку и пропали.

В феврале спасатели ДЧС Жамбылской области обнаружили тело одного из пропавших.

А в Акмолинской области четыре дня зимой пришлось провести в степи рыбакам из Караганды из-за разыгравшейся непогоды. Машина была обездвижена из-за снега, застряв намертво. На помощь к ним пришел местный участковый.