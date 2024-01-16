Отправились на рыбалку и пропали: почти неделю ищут двух рыбаков в Жамбылской области (фото)
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Двух сельчан, которые отправились на рыбалку, ищут спасатели, полицейские и волонтеры в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
По информации ведомства, 11 января в 12:15 часов на пульт "112" центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о пропаже двух рыбаков.
Отмечалось, что жители села Карабастау 1981 и 1987 годов рождения пропали в районе озера Биликоль Жуалынского района - они сели в лодку, отправились на рыбалку и пропали.
На место выдвинулись силы и средства ДЧС Жамбылской области - поисковые работы ведут по сей день.
Поиски усложняются погодными условиями.
"В настоящее время в поисковых работах, проводимых в районе озера Биликоль, от ДЧС задействованы 14 человек личного состава, 3 БПЛА, 4 плавсредства, 1 эхолот. От местных исполнительных органов 3 человека, 1 единица техники, от местной полицейской службы - 1 человек, 1 единица техники. К поисковым работам присоединились 40 местных жителей с 10 единицами техники и 5 плавсредствами. Кроме того, в поисках принимали участие 30 волонтеров движения "Лидер.кз", - сообщили в ДЧС.
Поисковые работы ведутся непрерывно.
Спасатели призвали любителей зимней рыбалки следить за прогнозом погоды, соблюдать меры безопасности и воздержаться от ловли рыбы в плохие погодные условия.
По информации ДЧС региона, в осенне-зимний период на водоемах области проведено более 800 профилактических рейдов.
На официальном сайте ДЧС Карагандинской области сказано, что для зимней рыбалки нужно:
- выбирать знакомый водоем и те места, где глубина не превышает рост человека;
- уметь распознавать опасный и безопасный лед;
- соблюдать осторожность при спуске с берега на лед, в этих местах он может быть слабым;
- не стоит делать несколько прорубей рядом;
- также нежелательно садиться большой группой на маленьком участке льда;
- если в процессе пробивания лунки из нее начинает бить фонтаном вода, это означает, что место опасное и не подходит для безопасной рыбалки;
- с собой необходимо иметь острые предметы, которые можно было бы использовать для спасения в случае трагедии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2055798-otpravilis-na-rybalku-i-propali-pochti-nedelyu-ischut-dvuh-rybakov-v-zhambylskoy-oblasti-foto/