Рыбакам из Караганды пришлось несколько дней жить в степи, пережидая буран

Четыре дня пришлось провести в степи рыбакам из Караганды из-за разыгравшейся непогоды. На помощь к ним пришел местный участковый, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, изначально участковый из Акмолинской области спас рыбаков из Астаны.

Отмечается, что 12 января двое жителей Астаны на легковушке приехали на рыбалку на озеро Кенетай, которое находится в Аршалынском районе. Однако на следующий день разыгралась непогода и пропала видимость. Рыбаки решили связаться и позвать на помощь местного участкового. Правоохранитель быстро нашел рыбаков.

"Там нельзя было что-то предпринять. Машина была обездвижена из-за навалившего снега, застряв намертво. Я предложил рыбакам оставить транспорт, а самим поехать домой и вернуться сюда, когда утихнет буран", - рассказывает участковый Омаров.

Через два дня, когда погода прояснилась, он связался с астанчанами, сообщив, что автомобиль можно забрать.

Именно эта поездка за автомобилем астанчан к реке и обернулась спасением для других застрявших в степи трех рыбаков. Но уже из Караганды. Оказалось, что они провели в степи все четыре дня непогоды.

"Мне пришлось идти на поиски бульдозера К700, который смог бы очистить дорогу и взять на буксир все застрявшие автомобили. Два часа ушло на вызволение транспортных средств. Наши старания прошли не зря, все путники вернулись домой благополучно", - добавил участковый.

Напомним, ранее мы писали о том, что трое суток искали пропавшего в Костанайской области пастуха - к его поискам подключили вертолет и беспилотник.

Мужчина пропал 13 января. Накануне, 16 января, пропавшего пастуха нашел полицейский вблизи села Восточное. Мужчину с обморожением доставили в больницу Аркалыка.

Также, почти неделю ищут двух рыбаков в Жамбылской области. Отмечалось, что жители села Карабастау 1981 и 1987 годов рождения пропали в районе озера Биликоль Жуалынского района - они сели в лодку, отправились на рыбалку и пропали. Пока данных о местонахождении пропавших нет.

Мы также писали о том, что рыбаков, которых унесло на льдине, спасли сотрудники оперативно-спасательного отряда в Карагандинской области.