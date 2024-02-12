Тело утонувшего рыбака нашли в Жамбылской области спустя месяц после пропажи (фото)
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Спасатели проводят поиски рыбаков из села Карабастау, пропавших на озере Биликоль в Жамбылской области. Было найдено тело одного из них, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Сообщается, что на озере Биликоль спасателями ДЧС Жамбылской области были возобновлены поиски жителей села Карабастау.
"10 февраля с помощью дрона среди камышей обнаружено и извлечено на берег тело одного из пропавших. Поиски другого пострадавшего продолжаются", – говорится в сообщении.
Ранее течение 10 суток спасатели искали рыбаков-любителей, по истечении которых, 21 января, поиски были приостановлены в связи с погодными условиями.
Напомним, 11 января в 12:15 на пульт "112" центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о пропаже двух рыбаков.
Отмечалось, что жители села Карабастау 1981 и 1987 годов рождения пропали в районе озера Биликоль Жуалынского района – они сели в лодку, отправились на рыбалку и пропали.
Правила безопасности во время зимней рыбалки
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, для зимней рыбалки нужно:
- выбирать знакомый водоем и те места, где глубина не превышает рост человека;
- уметь распознавать опасный и безопасный лед;
- соблюдать осторожность при спуске с берега на лед, в этих местах он может быть слабым;
- не стоит делать несколько прорубей рядом;
- также нежелательно садиться большой группой на маленьком участке льда;
- если в процессе пробивания лунки из нее начинает бить фонтаном вода, это означает, что место опасное и не подходит для безопасной рыбалки;
- с собой необходимо иметь острые предметы, которые можно было бы использовать для спасения в случае трагедии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2060577-telo-utonuvshego-rybaka-nashli-spasateli-v-zhambylskoy-oblasti-foto/