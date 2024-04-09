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Акимат Алматы обратился к жителям города с предупреждением

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Девушка с зонтом идет по тротуару
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы сегодня после обеда ожидается ливень – высота осадков может достичь 15 миллиметров. В связи с этим представители акимата мегаполиса обратились к жителям, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, дождь в городе пойдет сегодня после 14:00.

"После 14:00 9 апреля в городе Алматы ожидается выпадение дождя, с переходом в ливень после 16:00, который прогнозируется до 20:00. Высота осадков составит до 15 миллиметров", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для обеспечения беспрепятственного пропуска воды силами 320 рабочих и 96 единиц спецтехники производятся работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора.

Также сообщается, что будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных шанцевым инструментом для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на проблемных участках. Заготовлено более 2 тыс. мешков с песком.

Всего днем планируют задействовать 465 единиц спецтехники, 29 мотопомп и 820 дорожных рабочих.

"В связи с ухудшением погодных условий водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач.

Во избежание подтоплений убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

В случае подтопления каких-либо участков для принятия оперативных мер реагирования можно обратиться в акиматы района или написать сообщение по номеру в WhatsApp +7 706 689 8898", – обратились к жителям мегаполиса в акимате.

По прогнозу РГП "Казгидромет" завтра также ожидается ливневый дождь, днем температура воздуха +17…+19°С.

Напомним, что сегодня дождь ожидается во всех трех мегаполисах Казахстана. При этом в Алматы, согласно прогнозам метеорологов, дожди будут идти вплоть до выходных.

Впрочем, неустойчивая погода в ближайшие дни ожидается на большей территории Казахстана – в некоторых регионах прогнозируются грозы и град.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2081348-akimat-almaty-obratilsya-k-zhitelyam-goroda-s-preduprezhdeniem/

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