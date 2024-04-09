Дождь ожидается во всех трех мегаполисах Казахстана во вторник
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 9 апреля - во всех трех мегаполисах обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.
Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 8 градусов, ночью температура снизится до 4 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.
И в Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,1 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2081225-dozhd-ozhidaetsya-vo-vseh-treh-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/