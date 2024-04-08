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Дождливую неделю обещают синоптики жителям Алматы

Опубликовано:

Человек гуляет по улице в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - в южной столице обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

8 апреля в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит плюс 13 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 19 градусов, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

9 апреля ожидается дождь. Температура составит около плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, а минимальная – плюс 8 градусов. Скорость ветра составит до 4,6 м/с.

10 апреля снова будет дождь. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

11 апреля в Алматы синоптики вновь прогнозируют дождь. Температура в среднем – плюс 14 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 19 градусов, а опуститься может до плюс 10 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,6 м/с.

12 апреля ожидается дождь. Среднесуточная температура – плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

13 апреля будет облачно, но без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 1,5 м/с.

14 апреля, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Средняя температура составит плюс 14 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 17 градусов, но ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2080475-dozhdlivuyu-nedelyu-obeschayut-sinoptiki-zhitelyam-almaty/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождливую неделю обещают синоптики жителям Алматы
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