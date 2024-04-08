Грозы, дожди и шквалистый ветер обещают синоптики в ближайшие дни в Казахстане

В ближайшие несколько дней в Казахстане ожидается неустойчивая погода – синоптики сообщили о прогнозируемых осадках, сильном ветре и туманах, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, с 9 до 11 апреля большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов.

"Ночью будут идти осадки (преимущественно дождь), днем – дождь, сильный дождь прогнозируется 9 апреля на юге и юго-востоке страны, сильные осадки 9-11 апреля – на востоке, 11 апреля – в центре Казахстана, также усилится ветер, в южных регионах ожидаются грозы, град и шквалистый ветер", – говорится в прогнозе.

При этом сообщается, что температура воздуха днем на севере республики составит 0...+8 градусов, на северо-западе, востоке и в центре страны – +5...+15 градусов, на западе и юге – +15...+23 градусов.

Также специалисты добавили, что по Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.

Ранее мы рассказывали о прогнозе погоды на ближайшую неделю в Алматы, Астане и Шымкенте.

Представители МВД на официальном сайте ведомства регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.