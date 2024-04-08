Какой будет погода в Шымкенте на этой неделе, рассказали синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - почти вся неделя пройдет без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

8 апреля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 20 градусов, но ночью температура опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

9 апреля ожидается дождь. Температура составит около плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, а минимальная – плюс 8 градусов. Скорость ветра составит до 5,3 м/с.

10 апреля будет облачно, без осадков. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 18 градусов, а ночью опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

11 апреля в Шымкенте синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 16 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 22 градусов, а опуститься может до плюс 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,9 м/с.

12 апреля осадков не ожидается. Среднесуточная температура – плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

13 апреля ожидается дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,8 м/с.

14 апреля, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 14 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 18 градусов, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.