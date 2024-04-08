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Дожди и до 16 градусов тепла ожидаются в Астане на этой неделе

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Байтерек в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - на этой неделе жителей столицы ждут похолодание и дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

8 апреля в Астане будет дождь. Температура в среднем составит плюс 9 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

9 апреля ожидается дождь. Температура составит около плюс 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 9 градусов, а минимальная – плюс 5 градусов. Скорость ветра составит до 8,0 м/с.

10 апреля, по прогнозам синоптиков, вновь будет дождь. Средняя температура – плюс 7 градусов. Днем температура поднимется до плюс 11 градусов, а ночью опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

11 апреля в Астане будет облачно. Температура в среднем – плюс 1 градус. Максимально температура поднимется до плюс 6 градусов, а опуститься может до минус 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 7,2 м/с.

12 апреля осадков не ожидается. Среднесуточная температура – плюс 3 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов, а ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

13 апреля будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 7 градусов. Максимальная температура составит плюс 10 градусов, минимальная – плюс 3 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 7,0 м/с.

14 апреля, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 11 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 14 градусов, но ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 10,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2080481-dozhdi-i-do-16-gradusov-tepla-ozhidayutsya-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дожди и до 16 градусов тепла ожидаются в Астане на этой неделе
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