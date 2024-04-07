Дождь и +19 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 7 апреля. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +15 градусов, а ночью – опустится до +8 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

В Астане синоптики прогнозируют облачность. Днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью температура снизится до +4 градусов. Скорость ветра – 5,8 м/с.

В Шымкенте сегодня также будет облачно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +19 градусов, ночью опустятся до +6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.