Дождь, гроза, шквал: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено на 7 апреля в ряде регионов Казахстана. Ожидаются дожди, грозы, туманы и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане 7 апреля ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте 7 апреля в первой половине ночи возможны гроза, шквал. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

В Қонаеве Алматинской области в воскресенье временами может быть гроза. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

7 апреля на севере, юге и в центре области Ұлытау могут быть осадки (преимущественно дождь). Ветер на западе региона, порывы 15-20 м/с.

На востоке Карагандинской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на северо-западе и в центре региона - туман.

7 апреля на западе, юге и севере Северо-Казахстанской области возможен туман. Ветер на севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

7 апреля ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на западе, севере и юге Западно-Казахстанской области может быть туман. Ветер днем на западе, юге региона, порывы 15-20 м/с.

7 апреля ночью на севере Павлодарской области ожидается небольшой дождь, на юге региона - туман. Ветер на севере области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем на юге, в центре и горных районах области Жетісу могут быть гроза и град. Ветер на востоке региона, порывы 17-22 м/с.

7 апреля ночью и утром на востоке и юге Атырауской области возможен туман.

В воскресенье ночью и утром на западе и севере Мангистауской области ожидается туман.

С 20 часов 6 апреля до 20 часов 7 апреля по Усть-Каменогорску, Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

С 20 часов 6 апреля до 8 утра 7 апреля по Семею в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

7 апреля на юге, западе и в центре Акмолинской области может быть туман.

Также в ДЧС Алматы отметили, что в связи с повышением температуры и осадками в период с 6 по 8 апреля в предгорных и горных районах, прилегающих к территории южной столицы, ожидается подъем уровня воды в горных реках, возможно возникновение подтоплений.