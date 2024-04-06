Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 6 апреля. В двух мегаполисах возможен дождь. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы возможен дождь. Температура днем поднимется до 19 градусов тепла, а ночью опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.
Жителям Астаны синоптики обещают чистое небо. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра - 4,1 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +14 градусов, ночью опустятся до +7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,0 м/с.
Напомним, в эти выходные синоптики пообещали алматинцам дождь с грозой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2079866-dozhd-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/