Дождь ожидается в двух мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 6 апреля. В двух мегаполисах возможен дождь. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы возможен дождь. Температура днем поднимется до 19 градусов тепла, а ночью опустится до +5 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают чистое небо. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра - 4,1 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +14 градусов, ночью опустятся до +7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,0 м/с.

Напомним, в эти выходные синоптики пообещали алматинцам дождь с грозой.