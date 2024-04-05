Дождь с грозой пообещали синоптики алматинцам в выходные

Штормовое предупреждение из-за дождя и сильного ветра объявили в Алматы. Жителям рекомендовали не покидать здания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС южной столицы.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения Казгидромета, 6 апреля (днем) и 7 апреля (ночью и утром) в Алматы ожидается сильный дождь, гроза.

7 апреля ночью в Алматы возможен шквальный юго-западный ветер. В случае грозы порывы могут достигать 15-20 м/с. Также 6 апреля порывы ветра могут достичь 25 м/с.

ДЧС рекомендовало жителям города не оставлять машины под деревьями.

Также алматинцам напомнили, что при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещении);

плотно закрыть окна и двери;

убрать со двора, открытых балконов и лоджий хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб жилищу;

укрыться в ближайшем подъезде или магазине (в случае нахождения на улице).

"Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам", - напомнили в ДЧС Алматы.

По Казахстану в выходные прогнозируется неустойчивая погода - синоптики дали прогноз на ближайшие три дня, с 6 по 8 апреля.

Сильные дожди прогнозируются 6 апреля в Западно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях, а 6-7 апреля - в Алматинской области, также 8 апреля - в Карагандинской области и в Ұлытау.

Ранее синоптики сообщали, что в апреле и в мае на большей части территории Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус.

Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы - на северо-востоке, в центре страны и на севере южных областей, в мае количество осадков прогнозируется на большей части около климатической нормы.

Также специалисты "Казгидромет" дали прогноз на предстоящее лето. В июне средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, то есть жарче чем обычно, около нормы - в западной части страны.

В июле, в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе - на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1 градус.