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Сильные осадки прогнозируют в Казахстане в выходные

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Девушка с зонтом идет по тротуару
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По Казахстану в выходные прогнозируется неустойчивая погода - синоптики дали прогноз на ближайшие три дня, с 6 по 8 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казигидромет".

На большей части территории страны, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди: в ночные часы 6-8 апреля - на северо-западе, 8 апреля - на севере (дождь с переходом в снег), усилится ветер.

Сильные дожди прогнозируются 6 апреля в Западно-Казахстанской, Туркестанской и Жамбылской областях, а 6-7 апреля - в Алматинской области, также 8 апреля - в Карагандинской области и в Ұлытау.

В южных регионах ожидаются гроза, град, шквал.

По Казахстану в ночные и утренние часы пообещали туман.

На северо-западе и севере республики - понижение температуры воздуха днем от +13…+20 до +7…+15 градусов.

В центре и на востоке страны днем столбики термометров повысятся до +15…+20 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что в апреле и в мае на большей части территории Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус.

Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы - на северо-востоке, в центре страны и на севере южных областей, в мае количество осадков прогнозируется на большей части около климатической нормы.

Также специалисты "Казгидромет" дали прогноз на предстоящее лето.

В июне средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, то есть жарче чем обычно, около нормы - в западной части страны. В июле, в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе - на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1 градус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2079575-silnye-osadki-prognoziruyut-v-kazahstane-v-vyhodnye/

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