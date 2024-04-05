"Риски сохраняются": премьер Бектенов проверил паводковую ситуацию в ВКО

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в ВКО и поручил усилить меры по предупреждению ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Бектенов совершил облет горной местности нескольких районов области - Глубоковского и Алтай, ознакомился с ситуацией на паводкоопасных участках в поймах рек, а также заслушал доклад акима региона о проводимых противопаводковых мероприятиях.

Сообщается, что на большей части территории Восточно-Казахстанской области обстановка остается стабильной. Вместе с тем в зоне риска 5 районов, где в конце зимы выпало большое количество снега: Маркакольский, Катон-Карагайский, Глубоковский, Улкен Нарын и Алтай.

Уровни воды в реках пока ниже критических отметок - ледоход только начался, а на водоемах горных территорий наблюдается ослабление ледяного покрова.

Однако, согласно прогнозам, в области действует штормовое предупреждение, ожидается резкое потепление до +19 градусов - к середине апреля в регионе риски паводков увеличиваются.

На месте Олжасу Бектенову доложили о принимаемых мерах по недопущению подтоплений.

"Ситуация, которая сейчас сложилась в регионах нашей страны, в том числе в Восточно-Казахстанской области, требует от нас ежечасного контроля. Территория области покрыта снегом еще на 70%, а запас воды в снежном покрове превышает норму в 2 раза. Это говорит о том, что риски сохраняются. Как отметил глава государства, необходимо формировать сценарии развития ситуации в паводковый период. Сейчас нам нужно усилить меры по предупреждению паводка с учетом имеющихся прогнозов. Со стороны правительства вся необходимая помощь в проведении соответствующих работ будет оказана", - отметил Олжас Бектенов.

️В регионе действует режим повышенной готовности, работает областной оперативный штаб по ликвидации ЧС.

️На случай осложнения ситуации сформирована группировка сил в составе 1 118 человек, 315 единиц техники, заготовлены свыше 6 тыс. тонн инертных материалов, 468 тонн ГСМ, 43 тыс. единиц мешкотары.

Премьер-vинистр также осмотрел Усть-Каменогорскую и Бухтарминскую ГЭС. Подчеркивается, что все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, на плотинах превентивно снижают уровень воды.

В регионе расположено крупнейшее в Казахстане Бухтарминское водохранилище - в настоящее время оно позволяет принять сток рек в объеме еще 20 куб. км.

По прогнозным данным, в предстоящие три месяца ожидается прибытие до 15 куб. км воды.

️По итогам глава правительства поручил принять все необходимые меры для недопущения ухудшения ситуации в регионе.

Напомним, сегодня Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков.

На сегодня в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В девяти областях объявлен режим ЧС местного масштаба (Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Ұлытау).

Всего с начала паводка из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек. На сегодняшний день площадь снегопокрытия в северных, восточных и центральных регионах все еще составляет более 65%. С учетом прогнозируемого снеготаяния в паводкоопасных регионах усилены принимаемые меры, подготовлены необходимые силы и средства МЧС.

Ранее Бектенов посетил Актюбинскую область, где проверил паводковую ситуацию и ознакомился с ходом исполнения на местах поручений президента.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев посетил ЗКО, где первым делом осмотрел подтопленные местности с вертолета. На заседании оперштаба он заявил, что ситуация в регионе может ухудшиться, а также высказался по эпидситуации из-за массовой гибели животных.