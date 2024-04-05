До 20 градусов тепла обещают синоптики в мегаполисах Казахстана в пятницу
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 апреля - осадков ни в одном из мегаполисов не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 4,5 м/с.
В Шымкенте сегодня также ожидается солнечный день без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2079239-do-20-gradusov-tepla-obeschayut-sinoptiki-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnitsu/