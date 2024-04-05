До 20 градусов тепла обещают синоптики в мегаполисах Казахстана в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 5 апреля - осадков ни в одном из мегаполисов не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 4,5 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается солнечный день без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 20 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,7 м/с.