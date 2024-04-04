Дождь и до 19 градусов тепла обещают синоптики в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 4 апреля - осадки ожидаются лишь в одном мегаполисе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 14 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 2,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.