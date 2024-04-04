Дождь и до 19 градусов тепла обещают синоптики в мегаполисах Казахстана
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 4 апреля - осадки ожидаются лишь в одном мегаполисе. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 14 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 2,8 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,8 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2078543-dozhd-i-do-19-gradusov-tepla-obeschayut-sinoptiki-v-megapolisah-kazahstana/