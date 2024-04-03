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Ясная погода без осадков и тепло до +20 придут в Казахстан

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Люди гуляют в парке
Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 4 по 6 апреля на большей части Казахстана ожидается прекращение осадков и потепление до 20 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

С 4 по 6 апреля на севере, востоке, в центре Казахстана ожидаются прекращение осадков и повышение температуры воздуха. В этих регионах, по прогнозам синоптиков, температура воздуха днем повысится до 15-20 тепла.

На остальной территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, усилится ветер. Ночью в горных районах юго-востока страны ожидается дождь с переходом в снег.

6 апреля на юге и юго-востоке республики пройдут сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Также по Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.

Сегодня в Алматы, Астане и Шымкенте осадков не ожидается.

Добавим, согласно прогнозу синоптиков, в течение апреля в Казахстане будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра, а в отдельные дни – с порывами до 23-28 м/с, вероятны также гроза, град. Позже ожидается потепление, однако не исключены возвраты холодов.

Отметим, что в целом текущая весна в Казахстане может преподнести зимние сюрпризы, как предупреждали недавно специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2078030-yasnaya-pogoda-bez-osadkov-i-teplo-do-20-pridut-v-kazahstan/

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