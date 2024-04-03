До 15 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3 апреля - осадков ни в одном из мегаполисов не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,8 м/с.