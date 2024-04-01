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Каким будет апрель в Казахстане, рассказали синоптики

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Цветы распускаются весной в городе
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В начале апреля в Казахстане ожидается неустойчивая погода. Позже синоптики обещают постепенное потепление, при этом не исключая возвращения холодов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, в течение апреля в Казахстане будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в отдельные дни – с порывами до 23-28 м/с (на западе и юге с пыльными бурями), по стране вероятны гроза, град. 

Средняя за месяца температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на всей территории Казахстана.

Количество осадков может быть выше нормы на большей части страны, а около нормы – в области Ұлытау, Карагандинской, Павлодарской, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской областях, областях Жетісу и Абай, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской и на северо-западе Восточно-Казахстанской областей.

В начале апреля и примерно после 5 апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки: ночью – дождь и снег, днем – дождь.

3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в области Абай и Восточно-Казахстанской области, в конце декады – 8-9 апреля – в центре и на юго-востоке (область Ұлытау, Карагандинская, Жамбылская области), 9 апреля – в Туркестанской, Алматинской областях и в области Жетiсу.

В целом по Казахстану могут также быть туманы, на севере, востоке, в центре страны – гололед. Прекращение осадков ожидается в начале апреля на западе страны, после 5 апреля – на большей части республики.  

В период с 1 по 10 апреля на северо-западе, севере, востоке, в центре страны синоптики прогнозируют вначале понижение температуры: ночью – до -2...-7 градусов, днем – до +3...+8 градусов.

С 4 апреля будет постепенно теплеть: ночью – до 0...+5 градусов, днем – до +12...+20 градусов. Ближе к 10 апреля вновь ожидается спад: ночью – до -2...-7 градусов, днем – до +5...+12 градусов.

На юге и юго-востоке Казахстана в первых числах апреля температура воздуха понизится ночью до -5...+3 градусов, днем – до +5...+15 градусов, затем она будет повышаться ночью до +3...+10 градусов, днем – до +13...+23 градусов. После вновь ожидается похолодание: ночью – до -3...+5 градусов, днем – до +7...+15 градусов.

На западе Казахстана основной фон температуры воздуха составит ночью +2...+9 градусов, днем – +13...+20 градусов.

С 10 апреля будет теплеть:

  • на севере, в центре и на востоке страны ночью – до +2...+10 градусов, днем – до +15...+25 градусов;
  • в южных регионах и на западе РК ночью – до +7...+13 градусов, днем – до +17...+27 градусов.

При этом не исключены возвраты холодов.

Тем временем на этой неделе в Алматы к концу недели ожидаются дожди, максимальная температура достигнет +18 градусов. В Астане синоптики пообещали потепление.

Что касается Шымкента, в мегаполисе тоже потеплеет до 20 градусов, дожди будут лишь в четверг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2076597-kakim-budet-aprel-v-kazahstane-rasskazala-sinoptiki/

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