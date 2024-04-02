Снег и 17 градусов тепла: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 2 апреля - в одном из мегаполисов обещают снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают осадки в виде снега. Днем воздух прогреется до 5 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 5,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.