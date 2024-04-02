Снег и 17 градусов тепла: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 2 апреля - в одном из мегаполисов обещают снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 2,6 м/с.
Жителям Астаны синоптики обещают осадки в виде снега. Днем воздух прогреется до 5 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 5,0 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 17 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2077151-sneg-i-17-gradusov-tepla-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/