Операцию по спасению верблюдов провели в затопленном поле под Косшы (видео)

В одном из сел Акмолинской области верблюды оказались в воде из-за паводков. Вызволять животных приехали спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

В пресс-службе ДЧС Акмолинской области сообщили о спасении шести верблюдов, оказавшихся в воде в селе Тайтобе рядом с городом Косшы.

"Верблюды паслись в поле, когда пришла талая вода. Животные, испугавшись воды, отказались сдвигаться с места", – говорится в сообщении в Instagram.

На место прибыли спасатели, животных вывели на сушу.

"За 30 лет практики это мое первое спасение верблюдов. Животные не умеют плавать, глубина воды – около метра. Мы вывели их по одному на сушу. Ни один верблюд не пострадал", – рассказал замглавы ДЧС Акмолинской области Ерлан Молдаханов.

Паводки в Казахстане

С потеплением ряд регионов в Казахстане столкнулся с серьезными паводками. За последние дни были проведены многочисленные эвакуации, дома граждан затопило.

Сегодня премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что в Казахстане ожидается потепление – это означает новую фазу паводков. Он дал ряд поручений кабмину и напомнил, что пик паводков еще не пройден.

Также сегодня стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев прибудет 4 марта в один из пострадавших регионов.

Глава РГП "Казгидромет" назвала зоны вероятного подтопления в ближайшие дни.

Напомним также, что вчера президент проводил заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Он резко высказался по поводу работы акиматов и отметил, что ситуация может ухудшиться.

Кроме того, глава государства раскритиковал МЧС и Министерство водных ресурсов.