Почему аким района Алматы, зама которого осудили за взятку, до сих пор не подал в отставку

Почему аким Жетысуского района, заместителя которой осудили за взятку, продолжает работу, спросили у главы антикоррупционного ведомства Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Приговор еще не вступил в законную силу. Он обжалуется в апелляционном порядке. После вступления в силу приговора суда, если обвинительный приговор первой инстанции будет подтвержден, то данный институт о персональной ответственности руководителя за коррупцию подчиненных, будет реализован.

Для политических госслужащих это вопросы подачи в отставку. Соответствующее должностное лицо рассматривает эту отставку, принимает или не принимает данную отставку, а также вопрос дисциплинарной ответственности", - сообщил во время брифинга РСК руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Арман Рахимов.

Напомним, ранее сообщалось, что замакима Жетысуского района был осужден на шесть лет за получение взятки в размере около 14 млн тенге.

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района ответил, сменится ли руководство акимата района после приговора заместителю акима и кто принимает такое решение.

Также на этой же встрече жители Жетысуского района пожаловались на районного акима Гульнару Ахметжанову.