Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Почему аким района Алматы, зама которого осудили за взятку, до сих пор не подал в отставку

Опубликовано:

Мужчина в костюме за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: pepifoto/Getty Images

Почему аким Жетысуского района, заместителя которой осудили за взятку, продолжает работу, спросили у главы антикоррупционного ведомства Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Приговор еще не вступил в законную силу. Он обжалуется в апелляционном порядке. После вступления в силу приговора суда, если обвинительный приговор первой инстанции будет подтвержден, то данный институт о персональной ответственности руководителя за коррупцию подчиненных, будет реализован.

Для политических госслужащих это вопросы подачи в отставку. Соответствующее должностное лицо рассматривает эту отставку, принимает или не принимает данную отставку, а также вопрос дисциплинарной ответственности", - сообщил во время брифинга РСК руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Арман Рахимов.

Напомним, ранее сообщалось, что замакима Жетысуского района был осужден на шесть лет за получение взятки в размере около 14 млн тенге.

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района ответил, сменится ли руководство акимата района после приговора заместителю акима и кто принимает такое решение.

Также на этой же встрече жители Жетысуского района пожаловались на районного акима Гульнару Ахметжанову.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2077502-pochemu-akim-zhetysuskogo-rayona-zama-kotoroy-osudili-za-vzyatku-prodolzhaet-rabotu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.