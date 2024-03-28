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"Накажу ее": Досаеву пожаловались на районного акима

Опубликовано:

Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Акиму Алматы Ерболату Досаеву во время встречи с населением Жетысуского района пожаловались на районного акима Гульнару Ахметжанову, передает корреспондент NUR.KZ.

Алматинка обратилась к акиму, заявив, что районный аким не ездит и не ходит по вверенной ей территории, отметив, что "арыки сделали, но они рушатся".

"Я не могу полагаться на мнение одного человека… у меня есть другая информация о работе моих акимов, и я получаю ее не только из официальных источников, поэтому хочу с вами не согласиться, что аким не знает свой район.

А по поводу вас… если вам какие-то услуги делали и не доделали - это другой вопрос, значит, аким района занимается попустительством, чтобы отдельных горожан поддерживать или нет, я за это накажу ее", - заявил аким.

Алматинка добавила, что было отказано также в помощи сиротам.

"Люди разные ко мне приходят: кто-то адекватно рассказывает, кто-то говорит о "хотелках". Аким не всегда может попросить спонсоров оказать помощь: в бюджете это не предусмотрено. Если есть пожелания, то на бумагу изложите ваши мысли - и я займусь остальными делами", - заключил он.

Сегодня Досаеву также задали вопрос о том, сменят ли руководство районного акимата после приговора заместителю акима.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074566-nakazhu-ee-dosaevu-pozhalovalis-na-rayonnogo-akima/

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