"Решаю я": Досаев ответил, сменится ли руководство Жетысуского района после приговора заму акима

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района ответил, сменится ли руководство акимата района после приговора заместителю акима, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц города задала вопрос, будет ли меняться руководство акимата Жетысуского района после того, как был осужден заместитель районного акима.

"Замакима - он в соответствии с законом привлечен (к ответственности - прим. ред.), а все остальные вопросы - (будут решаться - прим. ред.) в соответствии с законом о госслужбе", - ответил Досаев.

Алматинка уточнила, кто решает эти вопросы.

"Это я решаю", - заключил Досаев.

Напомним, ранее сообщалось, что замакима Жетысуского района был осужден на шесть лет за получение взятки в размере около 14 млн тенге.