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Замакима одного из районов Алматы осудили за взятку в 14 млн тенге

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Судебный молоток
Судебный молоток. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

В Алматы замакима Жетысуского района был осужден на шесть лет за получение взятки в размере около 14 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как установлено судом, между аппаратом акима Жетысуского района Алматы и ТОО "Қ" в лице директора Б. был заключен договор государственных закупок услуг по содержанию зеленых насаждений в скверах.

"В ходе выездной проверки зеленых насаждений, замакима Жетысуского района Р. задался умыслом на получение взятки через посредника за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ.

В свою очередь Б. передал данную информацию учредителю ТОО", – говорится в сообщении.

В суде отметили, что Р. будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил через посредника Б. взятку в размере 13 785 000 тенге у взяткодателя М. (учредитель ТОО) за действия, входящие в его служебные полномочия.

"Приговором суда подсудимые Р. и М. признаны виновными в получении взятки и даче взятки и им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – сообщили в суде.

Кроме того, подсудимый Б. был признан виновным в посредничестве во взяточничестве и ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Петропавловске по подозрению в получении взяток и организации незаконной миграции задержали бывшего полицейского.

Между тем сегодня депутат Даулет Мукаев на заседании в мажилисе по противодействию коррупции заявил, что коррупция присутствует в Казахстане во всех сферах.

"Везде она присутствует: буквально с момента рождения ребенка до смерти гражданина. Например, когда рождается ребенок, возникают вопросы устройства в детский сад, затем в школу, дальше возникают другие вопросы – это обучение, семья, трудоустройство", – отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059962-zamakima-odnogo-iz-rayonov-almaty-osudili-za-vzyatku-v-14-mln-tenge/

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