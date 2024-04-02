"Хотела как в рекламе": у 6-летней девочки в Алматы выявили зависимость от антидепрессантов

6-летняя девочка в Алматы тайком принимала антидепрессанты. Об этом рассказала руководитель реабилитационной службы Центра психического здоровья Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"В моей практике была маленькая девочка, ей было шесть лет. Она была поставлена на учет через центр токсикологии. У нее была тяга, влечение к таблеткам. Это является своего рода патологией. На тот момент мы это расценивали как отсутствие должного внимания со стороны родителей.

Девочка с интересом рассказывала, что ей это интересно. Она часто видела по телевизору в рекламе, как люди принимают таблетки, и что у них происходят изменения в лучшую сторону во внешности и в жизни. Она хотела это на себе испытать", – рассказывает руководитель реабилитационной службы Центра психического здоровья города Алматы Роза Татиева.

Любопытство и подтолкнуло маленького ребенка к употреблению таблеток. В первый раз девочка попробовала витамины. После начала заходить все дальше, рассказывает Роза Татиева.

"На тот момент она ежедневно употребляла таблетки. Они были доступны для нее. Это были антидепрессанты. Она понимала, что это в коробке, что именно эти яркие капсулы – интересные красивые таблетки", – добавила спикер.

Сейчас в центре психического здоровья города Алматы на учете стоят 17 несовершеннолетних. 11 из них девочки.

Напомним, алматинские стражи порядка рассказали жителям мегаполиса, как определить наркозависимость у ребенка. Родителям стоит обратить внимание на следующие признаки:

повышенное возбуждение или агрессия;

нарушение координации движений и баланса;

замедленная реакция на окружающее;

заниженное или повышенное настроение;

галлюцинации, паранойя, страх;

сильные боли, тошнота или рвота;

бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость.

Ранее мы рассказывали, как школьница заявила, что ее подсадили на наркотики и насиловали в Алматинской области.