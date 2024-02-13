Школьница заявила, что ее подсадили на наркотики и насиловали на юге Казахстана

В Алматинской области ученица 11 класса обвинила двух односельчан в систематических изнасилованиях. Ситуацию прокомментировали в областном департаменте полиции.

Как рассказала школьница "Первому каналу "Евразия", год назад двое жителей села подсадили ее на синтетические наркотики и систематически насиловали. В содеянном девушка обвинила спортсменов, участвующих в конных состязаниях "кокпар".

"Год назад они меня изнасиловали, и 4 января они заставили меня понюхать этот наркотик, "скорость" называется. Они мне угрожали, били. И они сказали: "Если ты не выйдешь, тебя убью". И я когда вышла, они меня обманули. Сначала сказали, поедем покушать. Там алкоголь был, наркотики там есть - и вот они заставили", - рассказала девочка.

Сельчане не могут поверить в произошедшее. Парней, которых обвинила девочка, здесь знают как спортсменов и воспитанных ребят.

На сторону девочки встала правозащитница Акмарал Басирова - она предала дело огласке.

"11 января было написано заявление, но в течение месяца девочку никто на экспертизу не повез. Никаких объяснений не брали ни у матери, ни у тети. А у ребенка обнаружили в крови химию "мефедрон". Все стали против, начали недостоверную информацию распространять. Якобы она уже 2-3 года занимается боди-массажем, продается, маму обеспечивает этим", - рассказала правозащитница.

По мнению правозащитницы, девочку накачивали наркотиками и насиловали, постоянно угрожая опозорить на весь поселок. Но родители задержанных не верят, что их дети способны на такое.

"У нее доказательств нет! Эту девочку уже в течение трех лет никто не насиловал, это уже доказано. Она уже в течение года употребляет наркотики. Об этом и школа, и наш весь колхоз, молодежь, все об этом знают", - заявила мама задержанного парня.

Некоторые сельчане солидарны с родителями задержанных. Говорят, ребята здесь не причем, а у потерпевшей якобы, несмотря на столь юный возраст, нехорошая репутация.

"Она подружка моей внучки. Неоднократно к ним я ходила, что их дочка дома не ночует и нашу берет. Вместе уходят они. Потом я сказала: "Почему воспитание не даете ребенку?"; "Не могу", - говорит - "У нас сил не хватает". Я говорю: "Тогда говорите ИДН, тогда ее воспитают", - заявила одна из жительниц села.

Теперь семья потерпевшей хочет покинуть Казахстан, так как, по словам матери девочки, после громкого скандала жить в родном поселке становится невыносимо.

Между тем в Департаменте полиции Алматинской области телеканалу "Алматы" сообщили, что задержали одного подозреваемого. Это мужчина 2002 года рождения.

"Территориальным подразделением ДП области проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования по уголовному делу поставлен мною на особый контроль.

Иная информация согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению", - сообщил начальник областного Департамента полиции Бауржан Аленов.

Отметим, что, согласно пункту 1 части 3-1 статьи 120 УК РК, изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.