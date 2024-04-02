Умерший в списке живых: многолетний обман вскрылся в Жамбылской области

В Жамбылской области за ребенка, умершего 14 лет назад, кто-то получал детское пособие. Теперь родители не могут доказать факт смерти сына, передает Almaty.tv.

Местная жительница Саяхат Султанова родила первенца в 2009 году. Ребенок появился на свет с диагнозом "врожденная гидроцефалия". В 7-месячном возрасте малыш скончался. Спустя 14 лет районный отдел образования направил запрос родителям о погибшем ребенке. Также выяснилось, что пособие за него получал кто-то другой.

"Почему ребенка до этих пор не искали, например, когда у него могло начаться обучение в школе? Я не знала, что мой погибший ребенок числится в списке живых! Если бы я знала, то сразу решила бы вопрос с документами. Все врачи, наблюдающие за ребенком при его болезни, были в курсе его кончины", - рассказала мать ребенка.

Оказалось, что женщина не знала порядок оформления документов, необходимых после смерти ребенка. Теперь, спустя годы, Саяхат Султанова на протяжении долгих месяцев обивает пороги объектов здравоохранения. Но ей отвечают, что никаких документов на ребенка в архивах нет.

"Если сейчас не решить вопрос с документами, то дальше будет сложнее. Ведь начнут призывать в военкомат. По другим вопросам могут искать. Сейчас по факту ему уже исполнилось бы 15 лет", - отметила женщина.

Как говорят специалисты, данную проблему может решить только суд. А для этого необходимо повторно получить свидетельство о рождении. Затем уже провести последующие процедуры с оформлением подтверждающего документа.

"Родителям необходимо подать заявление в "Правительство для граждан". На основании заявления наш департамент госслужбы сначала откажет этому человеку. Это то, что предусмотрено законом. После этого нужно обратиться в суд по отклоненному документу. В течение месяца примерно будет рассмотрена заявка и после, в течение трех дней, будет внесена в нашу базу", - сообщил заместитель директора областного ЦОНа Мухтар Алимбетов.

К таким казусным последствиям может привести несвоевременная подача документов, отмечают эксперты. Между тем в соответствующих органах будет начато официальное расследование по выявлению тех, кто причастен к незаконному получению детских выплат.

В начале марта в Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию о едином пособии на детей. Там же отметили, что официальная информация о положенных мерах господдержки распространяется исключительно посредством sms-сообщений с номера 1414.

В Казахстане лицам с инвалидностью обеспечена социальная защита. Им гарантирована ежемесячная государственная помощь. Ее размер зависит от прожиточного минимума. В 2024 году казахстанцам с инвалидностью начали платить повышенные на 7% пособия. Это касается и семей, потерявших кормильца. Сообщалось, о каких суммах идет речь.

С начала года 121 тыс. казахстанцам могли автоматически назначить пособия и соцвыплаты. Воспользовались этой возможностью лишь 45% нуждающихся, но их доля растет. Сейчас Цифровая карта семьи охватывает 20 млн граждан Казахстана из 6 млн семей. Благодаря этому у них есть возможность проактивно оформить некоторые виды государственной поддержки.