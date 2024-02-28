На сколько выросли пособия по инвалидности в Казахстане

В 2024 году казахстанцам с инвалидностью начали платить повышенные на 7% пособия. Это касается и семей, потерявших кормильца. О каких суммах идет речь, читайте в материале NUR.KZ.
Гражданам с инвалидностью, а также семьям, которые потеряли кормильца, положены государственные пособия и социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).
Размер пособий зависит от прожиточного минимума. Так как он в 2024 году был повышен до 43 407 тенге, то и выплаты были увеличены в среднем на 7%.
При этом пособие по инвалидности также зависит от группы и причины инвалидности. Например, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, для лиц с инвалидностью от общего заболевания в текущем году положены пособия следующего размера:
- 1 группа – 95 496 тенге;
- 2 группа – 76 397 тенге;
- 3 группа – 52 089 тенге.
По состоянию на 1 февраля пособия по инвалидности получили уже 537,3 тыс. человек.
Что касается семей, потерявших кормильцев, то к 1 февраля государственное пособие получили порядка 192,9 тыс. человек. Его размер зависит от количества иждивенцев умершего человека.
При этом гражданам, которые официально работали и имели отчисления в ГФСС, положены социальные выплаты из фонда. Их размер зависит от среднемесячного дохода работника за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Например, средний размер выплаты по потере трудоспособности по состоянию на 1 февраля составил 57 035 тенге, а по потере кормильца – 53 898 тенге. Первый вид выплат уже получили 85,7 тыс. человек, а второй – 58,7 тыс. семей.
В целом с начала года на выплаты двух государственных пособий из республиканского бюджета было направлено порядка 50,1 млрд тенге и еще 6,6 млрд тенге выделили из ГФСС на социальные выплаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2063387-na-skolko-vyrosli-posobiya-po-invalidnosti-v-kazahstane/