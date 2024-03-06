Единое пособие на детей: в Минтруда отреагировали на рассылку в соцсетях

В Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию касательно единого пособия на детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Минтруда прокомментировали информацию о введении единого пособия на детей.

Отмечается, что в мессенджерах и социальных сетях в виде голосовых сообщений и видеороликов распространяется информация якобы о введении Минтруда с июля 2024 года единого пособия для семей, имеющих детей. Речь идет о сумме в 70 тыс. тенге на каждого ребенка.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК будет введено единое пособие на детей, не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

Здесь же добавили, что официальная информация о положенных мерах господдержки распространяется исключительно посредством sms-сообщений с номера 1414.

Напомним, ранее в Сети распространилась информация о компенсации, которая якобы полагается казахстанцам за НДС. В Минтруда и соцзащиты предупредили, что эти сообщения - фейк.

Кроме этого, мошенники создали фейковый сайт Министерства финансов РК, на котором всем казахстанцам предлагалось проверить размер "начисленной им компенсации от государства".

На данную новость также отреагировали в самом Министерстве финансов РК, где подтвердили, что она фейковая. В ведомстве сообщили, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности, а прикрепленная ссылка ведет на фальшивый сайт, созданный от имени Минфина РК.

Также в декабре прошлого года в Facebook распространялась реклама со снимком президента РК, в которой каждому казахстанцу под конец года обещают выплату на карту от 150 тыс. тенге. Это тоже оказалось фейком.