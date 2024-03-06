Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Единое пособие на детей: в Минтруда отреагировали на рассылку в соцсетях

Опубликовано:

Женщина считает деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию касательно единого пособия на детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Минтруда прокомментировали информацию о введении единого пособия на детей.

Отмечается, что в мессенджерах и социальных сетях в виде голосовых сообщений и видеороликов распространяется информация якобы о введении Минтруда с июля 2024 года единого пособия для семей, имеющих детей. Речь идет о сумме в 70 тыс. тенге на каждого ребенка.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК будет введено единое пособие на детей, не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

Здесь же добавили, что официальная информация о положенных мерах господдержки распространяется исключительно посредством sms-сообщений с номера 1414.

Напомним, ранее в Сети распространилась информация о компенсации, которая якобы полагается казахстанцам за НДС. В Минтруда и соцзащиты предупредили, что эти сообщения - фейк.

Кроме этого, мошенники создали фейковый сайт Министерства финансов РК, на котором всем казахстанцам предлагалось проверить размер "начисленной им компенсации от государства".

На данную новость также отреагировали в самом Министерстве финансов РК, где подтвердили, что она фейковая. В ведомстве сообщили, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности, а прикрепленная ссылка ведет на фальшивый сайт, созданный от имени Минфина РК.

Также в декабре прошлого года в Facebook распространялась реклама со снимком президента РК, в которой каждому казахстанцу под конец года обещают выплату на карту от 150 тыс. тенге. Это тоже оказалось фейком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064905-edinoe-posobie-na-detey-v-mintruda-otreagirovali-na-rassylku-v-sotssetyah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.