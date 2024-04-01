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До 20 градусов тепла и дождь ожидаются в Шымкенте на этой неделе

Опубликовано:

Цветы на солнце
Цветы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - осадки ожидаются лишь в четверг. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

1 апреля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 10 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

2 апреля ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, а минимальная – плюс 7 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

3 апреля будет облачно. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью – опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

4 апреля в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 14 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 19 градусов, а опуститься может до плюс 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

5 апреля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, а ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

6 апреля также ожидается погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, минимальная – плюс 10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,2 м/с.

7 апреля, по прогнозам синоптиков, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 15 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 20 градусов, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2076369-do-20-gradusov-tepla-i-dozhd-ozhidayutsya-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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До 20 градусов тепла и дождь ожидаются в Шымкенте на этой неделе
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