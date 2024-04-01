Потепление до +18 градусов обещают синоптики в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - на этой неделе в столице потеплеет до плюс 18. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

1 апреля в Астане будет облачно. Температура в среднем составит плюс 2 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 6 градусов, но ночью температура опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

2 апреля снова будет облачно. Температура составит около плюс 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, а минимальная – 0 градусов. Скорость ветра составит до 5,1 м/с.

3 апреля ожидается ясная погода без осадков. Средняя температура – плюс 5 градусов. Днем температура поднимется до плюс 10 градусов, а ночью – опустится до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

4 апреля в Астане синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем – плюс 10 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 15 градусов, а опуститься может до плюс 3 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,9 м/с.

5 апреля будет облачно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, а ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

6 апреля вновь будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, минимальная – плюс 7 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,3 м/с.

7 апреля, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 13 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 18 градусов, но ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.