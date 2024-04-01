Дожди обещают в Алматы на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - в конце недели в мегаполисе ожидаются дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

1 апреля в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит плюс 7 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 11 градусов, но ночью температура опустится до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

2 апреля будет облачно. Температура составит около плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, а минимальная – плюс 5 градусов. Скорость ветра составит до 2,5 м/с.

3 апреля будет облачно. Средняя температура – плюс 11 градусов. Днем температура поднимется до плюс 15 градусов, а ночью – опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

4 апреля в Алматы, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Температура в среднем – плюс 11 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 15 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,0 м/с.

5 апреля будет дождь. Среднесуточная температура – плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, а ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

6 апреля ожидается дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, минимальная – плюс 11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,0 м/с.

7 апреля, по прогнозам синоптиков, снова будет идти дождь. Средняя температура составит плюс 13 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 15 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.