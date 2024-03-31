Снегопад в Алматы, 0 градусов в Шымкенте: какой будет погода в мегаполисах

Синоптики рассказали, какая погода ожидается 31 марта в Астане, Алматы и Шымкенте – трех самых крупных городах Казахстана. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем составит около 9 градусов, а ночью – опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Жителям Астаны пообещали облачную погоду. Днем температура воздуха составит 3 градуса, а ночью – снизится до -4-х. Скорость ветра – 6,3 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 13 градусов, ночью – опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.

Ранее синоптики, озвучивая прогноз на выходные по Казахстану, говорили о дождях в ряде областей, а также о понижении температуры воздуха до -10-ти.