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Снегопад в Алматы, 0 градусов в Шымкенте: какой будет погода в мегаполисах

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Снежная улица
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается 31 марта в Астане, Алматы и Шымкенте – трех самых крупных городах Казахстана. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем составит около 9 градусов, а ночью – опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Жителям Астаны пообещали облачную погоду. Днем температура воздуха составит 3 градуса, а ночью – снизится до -4-х. Скорость ветра – 6,3 м/с.

В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 13 градусов, ночью – опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.

Ранее синоптики, озвучивая прогноз на выходные по Казахстану, говорили о дождях в ряде областей, а также о понижении температуры воздуха до -10-ти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2076069-snegopad-v-almaty-0-gradusov-v-shymkente-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah/

Автор: Руслан Черкашин

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Снегопад в Алматы, 0 градусов в Шымкенте: какой будет погода в мегаполисах
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