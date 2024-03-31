Снегопад в Алматы, 0 градусов в Шымкенте: какой будет погода в мегаполисах
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается 31 марта в Астане, Алматы и Шымкенте – трех самых крупных городах Казахстана. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем составит около 9 градусов, а ночью – опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 1,9 м/с.
Жителям Астаны пообещали облачную погоду. Днем температура воздуха составит 3 градуса, а ночью – снизится до -4-х. Скорость ветра – 6,3 м/с.
В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 13 градусов, ночью – опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.
Ранее синоптики, озвучивая прогноз на выходные по Казахстану, говорили о дождях в ряде областей, а также о понижении температуры воздуха до -10-ти.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2076069-snegopad-v-almaty-0-gradusov-v-shymkente-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah/