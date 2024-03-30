Дождь - в Алматы, снег - в Астане: о погоде в мегаполисах рассказали синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 30 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы синоптики прогнозируют дождь. Температура днем поднимется до 9 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают снег. Днем температура воздуха ожидается в пределах 0 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 7,0 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается облачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,5 м/с.