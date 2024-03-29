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Взыскивать алименты с букмекерских выигрышей будут в Казахстане

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Калькулятор, деньги и телефон
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Взыскивать алименты с букмекерских выигрышей будут в Казахстане. Об этом на пресс-конференции рассказал официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали, передает корреспондент NUR.KZ.

"Насчет ужесточения - раньше алименты взыскивались только со счета заработной платы. Сейчас мы дополнительно ввели механизм, где не только зарплата, но и иные доходы. Возможность установления иного источника дохода и их использование для списания задолженности.

К источникам относятся доходы, полученные с электронных кошельков, букмекерских компаний, биржевой торговли и ценными бумагами, операции с криптовалютой и сетевого маркетинга. До этого с этих счетов не взыскивались алименты. Теперь тоже будут взыскиваться", - рассказал Талгат Уали.

Отметим, за неуплату алиментов 15 тысяч казахстанцев не могут выехать за пределы страны, больше 6 тысяч граждан привлекли к административной ответственности.

А недавно акмолинка получила 65 млн тенге в качестве алиментов. Также ранее мы рассказывали, что важно знать об алиментах в Казахстане в 2024 году и какой размер выплат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075370-vzyskivat-alimenty-s-bukmekerskih-vyigryshey-budut-v-kazahstane/

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