Житель ЗКО остался без двух внедорожников из-за долга в 77 млн тенге

Из-за долга в размере 77 млн тенге у жителя ЗКО изъяли два внедорожника. Машины водворили на штрафстоянку. Об этом сообщили в департаменте юстиции региона, передает "Мой город".

Сообщается, что на территории Западно-Казахстанской области полицейские и частные судебные исполнители проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер".

Так, частный судебный исполнитель за уклонение от уплаты долга в размере 77 миллионов тенге изъял у жителя ЗКО два внедорожника.

В департаменте юстиции обратились к гражданам с просьбой своевременно оплачивать долги по алиментам и в доход государства.

Руководитель ведомства Алия Тасыбаева рассказала, что жители ЗКО всего задолжали 72 млрд тенге. В основном это долги перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями, государством, а также перед своими детьми.

Как отметили в департаменте, для взыскания долгов частные судебные исполнители арестовывают счета, изымают и продают имущество, выписывают запрет на выезд за пределы страны, приостанавливают действие водительского удостоверения, привлекают к административной и уголовной ответственности.

"Только в феврале этого года в доход государства взыскали 4,7 млн тенге. Еще погашено алиментов на 11 млн тенге. Сейчас выявляют должников, делавших ставки в букмекерских конторах. В дальнейшем их привлекут к уголовной ответственности", - сообщила Алия Тасыбаева.

Ранее в Астане полицейские с помощью новых технологий остановили водителя, имеющего многомиллионные долги. За владельцем Subaru числилась задолженность по исполнительным производствам порядка 40 млн тенге. Его автомобиль был водворен на коммунальную стоянку.

Житель Шымкента, за которым числилась задолженность в размере 15 млн тенге, также остался без своего автомобиля Toyota. Машину вернут лишь после погашения долгов.

А в начале февраля водителей, имеющих многомиллионные штрафы, остановили на столичных дорогах. Сумма в некоторых случаях доходила до 35 млн тенге.