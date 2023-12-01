Лишенного водительских прав за неуплату алиментов мужчину задержали за рулем авто в Алматы

В Алматы полицейские задержали за рулем авто мужчину, которого лишили водительских прав за неуплату алиментов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, решением Карасайского районного суда Алматинской области действие водительского удостоверения владельца авто марки Lada приостановлено из-за его задолженности по алиментам в размере 3 млн тенге.

"Однако правонарушитель проигнорировал решение суда и продолжал управлять автотранспортом. Его машина вычислена в общем автомобильном потоке с помощью автоматизированной системы "Қорғау – Опасный водитель", – рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Он добавил, что полицейские водворили машину на специализированную штрафную стоянку.

В отношении водителя составлен протокол по части 2 статьи 612 КоАП РК.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 612 КоАП РК, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта, влекут штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге).

Напомним, ранее жителю Уланского района Восточно-Казахстанской области заменили ограничение свободы на реальный тюремный срок. Беспечный отец на протяжении семи лет отказывался платить алименты на содержание 11-летнего сына.