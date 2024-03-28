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Еще 65 автобусов обновят в Алматы

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Автобус
Автобус. Көрнекі фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Жетысуском районе Алматы полностью обновят общественные автобусы на 3 маршрутах. До конца текущего месяца будут заменены 65 транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

На 3 автобусных маршрутах в Жетысуском районе Алматы будет полностью обновлен подвижной состав – 65 автобусов заменят на новые до конца марта.

"До конца марта текущего года для повышения комфортности на 3 маршрутах планируется полностью обновить подвижной состав за счет 65 новых автобусов", – уточнил аким Ерболат Досаев.

Напомним, в декабре прошлого года Досаев сообщил, что с 2024 года будет введен запрет на закуп дизельных автобусов частными перевозчиками.

В январе в Алматы полностью обновили подвижной состав маршрута №92. При этом на линию добавили еще больше единиц транспорта. А в начале марта новые транспортные средства обновили на маршруте до "Медеу".

Ранее также стало известно, что в Казахстане планируют снизить минимальный возраст водителей автобусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074587-esche-65-avtobusov-obnovyat-v-almaty-v-odnom-iz-rayonov/

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