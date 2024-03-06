Новые автобусы вышли на маршрут до "Медеу" в Алматы

В Алматы обновили автобусы на маршруте до "Медеу", а высвободившиеся машины отправят на другие маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе акимата южной столицы, передает NUR.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках работы по развитию общественного транспорта продолжается обновление подвижного состава на маршрутах.

С 6 марта полностью обновлены автобусы на маршруте №12 сообщением ж/д Вокзал-2 - ВСК "Медеу".

Плановый выход на маршруте составляет 16 подвижных единиц в будние и 20 в выходные.

"Новые 12-метровые автобусы на газе марки Yutong оснащены современной комплектацией, в том числе системами кондиционирования, видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки телефонов. Кроме того, салон дополнен информационным дисплеем, отображающим текущий и следующий остановочные пункты", - говорится в сообщении.

В акимате также отметили, что высвободившиеся автобусы будут направлены на усиление других маршрутов города.

Как уточнили в ведомстве, акиматом в прошлом году закуплено 600 автобусов и 100 троллейбусов, организовано 22 новых маршрута, в том числе 10 пригородных, с охватом порядка 50 населенных пунктов.

В этом году планируется приобретение еще 600 автобусов, 100 троллейбусов и 100 электроавтобусов.

Отметим, в конце 2023 года в акимате Алматы пообещали, что на самые загруженные маршруты города добавят полтысячи автобусов.

В ведомстве отмечали, что за 2023 год средний пассажиропоток в сутки вырос с 1,2 млн до 1,5 млн пассажиров.

Также аким города Ерболат Досаев сообщил, что с 2024 года в Алматы планируется ввести запрет на закуп дизельных автобусов частными перевозчиками.

В январе в акимате сообщили, что в Алматы полностью обновили подвижной состав маршрута №92. При этом на линию добавили еще несколько единиц транспорта.