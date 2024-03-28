Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Парк в центре Алматы, на месте которого хотели построить ЖК, вернули государству

Опубликовано:

Парк
Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прокуратура Алматы вернула в госсобственность парк в центре мегаполиса, на месте которого собирались построить многоквартирный дом, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК, прокуратура Алматы выявила факт незаконного предоставления земельного участка площадью 2,8 гектара юридическому лицу для строительства многоквартирного жилого комплекса.

"Анализом установлено, что в 2007 году местный исполнительный орган, игнорируя регламенты генплана и проекта детальной планировки Алматы, предоставил юридическому лицу право частной собственности на участок, где предусматривалась парковая зона", - говорится в сообщении.

В последующем земля была изъята для государственных нужд с выплатой компенсации порядка 2,3 млрд тенге.

"Уполномоченным органом во исполнение акта надзора подан иск о признании незаконным постановления акима города Алматы и последующих гражданско-правовых сделок недействительными.

26 марта 2024 года судом апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме", - рассказали в Генпрокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Алматы прокуроры вернули Национальному банку почти 1000 гектаров земли. Исковые требования городской прокуратуры были удовлетворены районным судом в Алматинской области.

В феврале мы сообщали, что в Алматы в госсобственность вернули участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

В декабре прошлого года в госсобственность вернули плато Ассы, расположенное в Алматинской области. Отмечалось, что речь идет о земельном участке, ранее принадлежащем ТОО "Іле-Алатау Тур".

А в августе 2023 года прокуроры сообщали о возврате государству земельного участка в Алматы на 7 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074557-park-v-tsentre-almaty-na-meste-kotorogo-hoteli-postroit-zhk-vernuli-gosudarstvu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.