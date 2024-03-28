Парк в центре Алматы, на месте которого хотели построить ЖК, вернули государству

Прокуратура Алматы вернула в госсобственность парк в центре мегаполиса, на месте которого собирались построить многоквартирный дом, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК, прокуратура Алматы выявила факт незаконного предоставления земельного участка площадью 2,8 гектара юридическому лицу для строительства многоквартирного жилого комплекса.

"Анализом установлено, что в 2007 году местный исполнительный орган, игнорируя регламенты генплана и проекта детальной планировки Алматы, предоставил юридическому лицу право частной собственности на участок, где предусматривалась парковая зона", - говорится в сообщении.

В последующем земля была изъята для государственных нужд с выплатой компенсации порядка 2,3 млрд тенге.

"Уполномоченным органом во исполнение акта надзора подан иск о признании незаконным постановления акима города Алматы и последующих гражданско-правовых сделок недействительными.

26 марта 2024 года судом апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме", - рассказали в Генпрокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Алматы прокуроры вернули Национальному банку почти 1000 гектаров земли. Исковые требования городской прокуратуры были удовлетворены районным судом в Алматинской области.

В феврале мы сообщали, что в Алматы в госсобственность вернули участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

В декабре прошлого года в госсобственность вернули плато Ассы, расположенное в Алматинской области. Отмечалось, что речь идет о земельном участке, ранее принадлежащем ТОО "Іле-Алатау Тур".

А в августе 2023 года прокуроры сообщали о возврате государству земельного участка в Алматы на 7 млрд тенге.