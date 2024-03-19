Почти 1000 гектаров земли в Алматы вернули в пользу Нацбанка

В пользу Национального банка РК вернули 960 гектаров земли в Алматы. Исковые требования городской прокуратуры были удовлетворены районным судом в Алматинской области, передает NUR.KZ.

По информации на официальном сайте прокуратуры Алматы, на основании анализа судебных актов и приговоров суда был установлен вывод активов должника – ответчика Ш., являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCreditBank".

Сообщается, что его задолженность составляла более 15 млрд тенге.

В интересах Нацбанка прокуратура подала иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика Ш.

Так, Илийский районный суд Алматинской области удовлетворил в полном объеме исковые требования прокуратуры Алматы. Судебный акт оставили в силе.

Напомним, что о лишении АО "AsiaCredit Bank" лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг стало известно в феврале 2021 года. Тогда также сообщалось, что в банке, по состоянию на 1 февраля 2021 года, имелись депозиты 23 174 физлиц с совокупным остатком порядка 19 млрд тенге.

В июне 2021 года этой же лицензии лишили АО "Capital Bank Kazakhstan".