Почти 1000 гектаров земли в Алматы вернули в пользу Нацбанка
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В пользу Национального банка РК вернули 960 гектаров земли в Алматы. Исковые требования городской прокуратуры были удовлетворены районным судом в Алматинской области, передает NUR.KZ.
По информации на официальном сайте прокуратуры Алматы, на основании анализа судебных актов и приговоров суда был установлен вывод активов должника – ответчика Ш., являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCreditBank".
Сообщается, что его задолженность составляла более 15 млрд тенге.
В интересах Нацбанка прокуратура подала иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика Ш.
Так, Илийский районный суд Алматинской области удовлетворил в полном объеме исковые требования прокуратуры Алматы. Судебный акт оставили в силе.
Напомним, что о лишении АО "AsiaCredit Bank" лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг стало известно в феврале 2021 года. Тогда также сообщалось, что в банке, по состоянию на 1 февраля 2021 года, имелись депозиты 23 174 физлиц с совокупным остатком порядка 19 млрд тенге.
В июне 2021 года этой же лицензии лишили АО "Capital Bank Kazakhstan".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2070570-pochti-1000-gektarov-zemli-v-almaty-vernuli-v-polzu-natsbanka/