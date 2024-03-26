До 24 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 26 марта - осадков ни в одном из мегаполисов не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 6,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.