До 24 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 26 марта - осадков ни в одном из мегаполисов не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 20 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 6,0 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073099-do-24-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/