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Снег, дожди и до 9 градусов тепла ожидаются на этой неделе в Астане

Опубликовано:

Снегопад в Алматы
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - в конце недели в столице ожидается похолодание. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 марта в Астане ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем составит 0 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 2 градусов, но ночью температура опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

26 марта будет облачно. Температура составит около плюс 1 градуса. Максимальная температура составит плюс 2 градуса, а минимальная – минус 2 градуса. Скорость ветра составит до 4,8 м/с.

27 марта будет дождь. Средняя температура – плюс 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 3 градусов, а ночью опустится до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

28 марта в Астане синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 5 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до 0 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,8 м/с.

29 марта в столице обещают дождь. Среднесуточная температура – плюс 3 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 13,3 м/с.

30 марта астанчан ждет снег. Температура в среднем остановится на отметке плюс 1 градус. Максимальная температура составит плюс 4 градуса, минимальная – минус 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 8,9 м/с.

31 марта, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 1 градус. Воздух может прогреться и до плюс 4 градусов, но ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2072871-sneg-dozhdi-i-do-9-gradusov-tepla-ozhidayutsya-na-etoy-nedele-v-astane/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег, дожди и до 9 градусов тепла ожидаются на этой неделе в Астане
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