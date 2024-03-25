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Дождь и до 23 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в понедельник

Опубликовано:

Цветы распускаются весной в городе
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 25 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 16 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 2 градусов, ночью температура снизится до -3 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,0 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2072880-dozhd-i-do-23-gradusov-tepla-obeschayut-v-megapolisah-kazahstana-v-ponedelnik/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождь и до 23 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в понедельник
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